SKA-P: ritorno in Italia a giugno

Tornano gli Ska-P.

L’aria di festa dello ska, l’adrenalina pura del punk rock. Gli Ska-P sono un must dei grandi eventi estivi, e stanno scaldando i motori in vista del loro ritorno in Italia.

Il gruppo spagnolo infatti sarà nel nostro Paese giovedì 27 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI), e ancora sabato 29 giugno allo Sherwood Festival, presso il Park Nord Stadio Euganeo di Padova.

Autori di veri e propri tormentoni come Cannabis che fanno cantare almeno tre generazioni di pubblico, gli Ska-P hanno da sempre fatto della commistione fra musica e impegno sociale e politico il proprio manifesto artistico. Brani quali El vals del obrero, Intifada o Mis colegas sono successi tanto di pubblico quanto radiofonici che testimoniano la volontà della band di essere sempre in prima linea nel combattere per le proprie idee, senza per questo rinunciare a divertire e divertirsi sul palco.

Le date in arrivo nel nostro Paese saranno inoltre la prima, esclusiva occasione di ascoltare alcuni pezzi presenti su “Game Over”, il nuovissimo album degli Ska-P uscito il 5 ottobre. Pubblicato a cinque anni di distanza dal suo

predecessore “99%” (2013), nelle sue dodici tracce ritroviamo la band più in forma che mai, con la sua miscela esplosiva di ska, punk rock e reggae che li mantiene da vent’anni nel posto più alto del firmamento di questo genere.

Accolto da uno stuolo di recensioni favorevoli e dai tantissimi commenti positivi dei fan in tutto il mondo, Game

Over conferma la voglia del gruppo spagnolo di continuare a parlare per conto dei più deboli e di denunciare le ingiustizie della nostra società, senza aver paura di usare anche toni forti, come dimostra il singolo Jaque al rey, dal titolo decisamente esplicito (“scacco al re”). Tra le canzoni più apprezzate fin da subito, anche L’opener A Chitón, che denuncia le azioni repressive delle autorità nei confronti di tutte le voci dissidenti, e No lo volveré a hacer más, che invece affronta il tema della dipendenza dall’alcool.

Ecco i dettagli delle date:

SKA-P

+ special guest

27 GIUGNO 2019 | Carroponte | Sesto San Giovanni – Milano

Ingresso in prevendita: 25€ + d.d.p.

Ingresso in cassa: 30€

Biglietti disponibili su Mailticket.

https://www.facebook.com/events/2074456619534277/

29 GIUGNO 2019 | Sherwood Festival | Park Nord Stadio Euganeo, Padova

Ingresso in prevendita: 25€ + d.d.p.

Ingresso in cassa: 30€

Biglietti disponibili su sherwood.it e su Ticketone

https://www.facebook.com/events/1929711967143745/

Organizza Hub Music Factory:

https://www.hubmusicfactory.com/