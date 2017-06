Skassapunka (2 giugno 2017 – Levico Terme)

Parto dicendo che questo 2 giugno 2017 era uno di quei giorni dove avrei voluto avere la possibilità di farmi in quattro per assistere a più concerti contemporaneamente. C’era l’evento per una nobile causa dai Fratelli della Out Of Control al Decibel con Gli Ultimi e compagnia bella, c’era il Memorial Figli Della Pozzi con gli Urban Vietcong, ecc. a Tavarnuzze in Toscana. Alla fine per una volta, visti i prossimi impegni ravvicinati all’estero, ho optato per la soluzione meno lontana e anche più economica.

Ovvero gli Amici Skassapunka al Festival Power Lake a Levico Terme in Trentino. Un bel concerto a un’oretta da casa e in un posto spettacolare ci stava alla grande. Arrivati relativamente di corsa, c’era giusto il tempo per due chiacchiere con gli Skassapunka. Pronti e via. E questi ragazzi che da mesi sono in giro per l’Europa per presentare il loro ultimo album “Rudes Against” stanno continuando a crescere. Infatti anche stavolta hanno fatto un concerto davvero molto bello e la parecchia gente sotto il palco si è divertita a ballare con i ritmi Ska/Ska-Punk di questa band che secondo me si toglierà ancora delle grosse soddisfazioni in giro per l’Europa.

Visto che appunto stanno presentando il loro ultimo disco, tante delle canzoni della scaletta erano proprio dell’album “Rudes Against”. La novità in confronto all’ultimo loro concerto che ho visto, è che stavolta hanno suonato anche la bellissima “Giorno Zero”, la prima canzone loro che ho ascoltato prima di iniziare ad approfondire questa bella band che farà ancora parlare di se.

Intanto hanno fatto numeri di pubblico importanti in due concerti ravvicinati in 14 giorni in Trentino. E se lo meritano!