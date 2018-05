Skassapunka (6 aprile 2018 – San Giuliano Milanese)

Venerdì, 6 aprile 2018 parto nel pomeriggio per raggiungere in due orette e mezza San Giuliano Milanese. Suonano gli Amici Skassapunka. Come sempre, le band italiane che (per me giustamente) suonano più all’estero che qui (e fanno bene visto il poco seguito qui e i numeri che fanno fuori dai confini italiani), quando suonano qui vanno viste a tutti i costi.

All’Eterotopia la solita bella accoglienza. Aprono la serata gli Error 404. Decisamente interessante questa giovane band col suo mix tra un Punk parecchio orecchiabile e parti più urlate. La grinta e la carica a questi ragazzi in ogni caso non manca per niente. Li rivedrei volentieri, magari davanti a un maggior numero di persone.

Poi gli Skassapunka che per me ormai sono una vera e propria certezza sotto tutti i punti di vista. Una grandissima band composta da ottimi musicisti. E poi uno di quei gruppi che sia davanti a 20 che davanti a 2 mila persone dà sempre il massimo e non si tira mai indietro. Fanno il solito bellissimo live di circa un’ora e mezza presentando sia pezzi del nuovo disco che i vecchi classici. Durante il concerto fortunatamente il posto si riempie un pochino e tutti si divertono ad ascoltare e ballare.

Decisamente una bella serata con una band che secondo me farà ancora parlare di se anche a livello europeo. I mezzi li ha tutti, Alla prossima, Amici miei!