SOUNDEEP: The Shades of all your Eyes

I Soundeep li ho conosciuti quando hanno aperto il concerto dei Death by Stereo qualche mese fa, da subito mi sono sembrati una band tosta, che ha nell’anima l’hardcore melodico americano, vengono dalle province di Verona/Brescia/Milano e so molto poco di loro, però il loro EP “the shades of all your eyes” fa capire bene di che pasta sono fatti.

Si tratta di un EP di 6 tracce uscito 1 anno e mezzo fa, e dentro troviamo un gran lavoro che ci porta con la mente verso San Francisco, un sound molto potente ed adrenalinico, curato maniacalmente con una sezione ritmica precisa e due chitarre raffinate ma con una decisa furia punk, che accompagnano perfettamente dei testi profondi e ricercati, ed il cantato in inglese crea una buona atmosfera. Il tutto racchiuso in una confezione cartonata, semplice ma bella da avere in mano mentre si ascolta il disco.

Per quanto mi riguarda non mi stancherò mai di dire che qui in Italia, grazie a band come i Soundeep ed a chi ha permesso la realizzazione di questo EP, non abbiamo nulla da invidiare al resto del mondo. Tra l’altro, consiglio che do sempre, se vi capita andate a vederli dal vivo che spaccano!

Registrato e mixato da “The White” presso il Gipsy Studio di Sandrà (VR), artwork di Misterkiwi, distribuito da Duff Records.

tracklist:

01. fields of discontent

02. gray days light

03. things I’ll never forget

04. alliance

05. now and again

06. teardrops