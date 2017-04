Nuovo split 7″ Twister/Riccobellis!

“Our problem is not the fuel, it’s all the rest” è il nuovo split di Riccobellis (from Brixia) e Twister (dalla capitale)!

Il disco, registrato al T.U.P. Studio di Brescia, uscirà ad aprile per le etichette Let’s Goat/One Chord Wonder/Monster Zero Records in edizione limitata di 200 copie in 4 colori diversi!

Assicuratevi la vostra copia!