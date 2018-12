Storm, il primo EP dei Back From The Grave (by Alessandro Pentassuglia)

La tempesta arriva dalla Black City

È in arrivo “Storm”, l’album di esordio dei Back From The Grave. L’EP della band hardcore piemontese, entrata di recente a far parte della famiglia Duff Records, sarà pubblicato il 21 dicembre 2018. Sei tracce intense e potenti che collocano i Back From The Grave nel solco della tradizione hardcore torinese. Una “tempesta” cupa, rabbiosa, ma anche intima ed emotiva, frutto di un sound robusto e suggestivo. Il 21 dicembre i Back From The Grave si esibiranno allo Ziggy Club di Torino per il release party del nuovo lavoro.

È già online, invece, dal 28 settembre il videoclip di “Storm”, il singolo che ha anticipato l’uscita dell’album omonimo. IL VIDEO DI “STORM”

Ascolta QUI un’anteprima dei brani contenuti nell’EP “Storm”

BIO:

Back From The Grave è un progetto hardcore nato nel 2017 a cavallo tra le province di Torino e Cuneo. Provenienti da esperienze diverse, Luiz, Zò, Kisio e Kuver decidono di chiudersi in una saletta periferica di Torino e di iniziare questo nuovo percorso. Il risultato è un hardcore dal sapore scuro, capace di inglobare influenze e generi diversi. Dopo circa un anno di rodaggio, a marzo 2018 registrano il loro primo EP dal titolo “Storm” presso il Magma Studio di D. Donvito e con il mastering di Brian Boatright di Audiosiege (Converge, Defeater, Integrity). Nell’estate del 2018 iniziano la loro attività live (in particolare con l’apertura al live piemontese degli Adolescents) e firmano con Duff Records un accordo per l’uscita ufficiale di “Storm”. FORMAZIONE Luiz Fernandez – Voce, Giovanni Lavagno – Zò – Chitarra & Cori, Matteo Marchisio – Kisio – Basso