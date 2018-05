STREET DOGS: secondo estratto da “Stand For Something or Die For Nothing”

Altro nuovo pezzo on-line per gli Street Dogs.

La punk rock band di Boston ci presenta Other Ones”, seconda traccia estratta dal nuovo album “Stand For Something or Die For Nothing”, in uscita per Century Media Records il 22 giugno prossimo. Qui sotto il pezzo.