STRUNG OUT: primo estratto dall’album acustico “Black Out The Sky”

Qui sopra potete vedere il video e ascoltare Town of Corazon, primo pezzo estratto da “Black Out The Sky” album acustico degli Strung Out in uscita il prossimo 11 Maggio per Fat Wreck Chords.