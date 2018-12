Sunset Radio (31 ottobre 2018 – Ravenna)

Mercoledì, 31 ottobre 2018 parto direttamente dopo lavoro in direzione Ravenna. Più delle solite tre ore e mezza di viaggio causa traffico ma comunque arrivo ancora con calma. Anche per poter lasciare le cose in Airbnb prima del concerto.

Dall’Airbnb al locale Bronson sono circa 10 minuti comodi di macchina, quindi perfetto. Arrivo al Bronson, saluto subito gli Amici Sunset Radio che stasera presenteranno il loro nuovo disco. Ce la raccontiamo un pò fino a quando sala sul palco il gruppo spalla.

I Kuf suonano Indie Rock e lo fanno parecchio bene. Nei 40 minuti di live mi diverto ad ascoltare per la prima volta una band della quale sinceramente non ne avevo mai sentito parlare. E che – nonostante faccia uno stile di musica che non è tra i miei preferiti – mi piace perchè capisco che sul palco e nel live i ragazzi ci mettono anima e corpo.

Dopo però tocca ai Sunset Radio che per la serata della presentazione del loro ultimo disco “All the Colors Behind You” giustamente si sono scelti una bellissima situazione. A Ravenna – quindi in casa loro – in un bel locale e davanti a tutta la loro gente. Infatti viene fuori un concerto davvero molto bello, nel quale presentano sia i brani nuovi (come giusto che sia) ma non vengono neanche tralasciati i pezzi “vecchi” e quindi già più conosciuti. Suonano davvero bene l’intero live e la loro passione per il Punk Rock la si nota in ogni canzone.

Infatti dopo il live esco e dico: bellissima serata, bella gente, la solita grande ospitalità che da quelle parti si respira ovunque. E soprattutto una band che ha tutte le qualità e i mezzi per crescere ancora. Purtroppo anche per loro vale quel discorso che vale un pò per tutte le band italiane che fanno musica indipendente. Se non fossimo in Italia, molte di queste band anche nella loro terra dove sono nate farebbero sfraceli come fanno per esempio le band in terra iberica in “casa loro” e cioè: pienoni ovunque, serate di presentazione del nuovo disco sold out già mesi prima, ecc. Ma siamo in Italia ed è tutto un pò diverso, purtroppo. Le belle band comunque ce le abbiamo, e i Sunset Radio sono una di queste.

Li saluto facendoli i complimenti per il nuovo disco riuscito davvero molto, molto bene e facendoli i migliori auguri per il loro tour in Giappone ormai alle porte.

Io vado a dormire qualche ora per poi tornare a casa in mattinata il giorno dopo. Ancora GRAZIE per una bellissima serata!

P.S. Il premio “scemo di turno” stavolta senza nessun dubbio va a me che arrivato a casa vedo che mi sono dimenticato una delle mie due stampelle davanti all’Airbnb…Eh vabbe, il giorno dopo torna a casa anche quella, quindi tutto apposto.