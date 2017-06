SURFER JOE SUMMER FESTIVAL 2017

Arriva alla sua dodicesima edizione il Surfer Joe Summer Festival di Livorno, un evento underground e da sempre dedicato ad una fetta di mercato musicale contenuta come dimensioni ma importante musicalmente, la SURF MUSIC.

Questo genere, nato in California nel lontano 1960 e durato pochissimi anni in mainstream negli U.S.A., ha in realta’ ispirato molti generi musicali nati in quel periodo pur essendo arrivato da noi in Europa solo successivamente. La surf music ha subito una evoluzione interessante in quelle che sono state definite “4 ondate” principali (con un gergo certamente appropriato…) fino ad arrivare ad oggi in gran forma, se pur per un bacino di utenza ristretto e composto da affezionati ascoltatori.

Ma l’associazione Surfer Joe Music, fin dal 2003, e’ andata in controtendenza rendendo pubblico ed accessibile a tutti questo genere musicale fatto di chitarre Fender, riverbero ed atmosfere che qualcuno definirebbe “Tarantiniane” riferendosi al celebre film Pulp Fiction che nel 1994 ha rivitalizzato tutto il movimento del surf strumentale. Il Surfer Joe Summer Festival ha continuato a crescere raccogliendo pubblico da ogni dove ed allestendo un programma musicale fenomenale, incredibile per il genere, al punto che e’ stato definito come il piu’ importante evento di surf music al mondo. E non si svolge nella assolata California… ma qui, da noi, sulla costa Toscana, richiamando pubblico da ogni dove che ogni anno pianifica le proprie vacanze per assistere a questa rassegna.

Il 2017 vede un festival straordinario, qualcuno lo sta definendo come il piu’ grande programma artistico di sempre per quello che concerne la surf music. Ed effettivamente l’organizzazione da fatto un lavoro eccezionale mettendo insieme alcuni dei piu’ importanti artisti del panorama surf-garage moderno: le giapponesi 5678s (note al grande pubblico per la partecipazione al film Kill Bill di Quentin Tarantino), Randy Holden (Fender IV, Sons Of Adam, Blue Cheer, Population II), Link Protrudi & The Jaymen, Insect Surfers, Huntington Cads, Los Banditos, Surfin’ Lungs e molti altri.

La cornice dell’evento e’ la Terrazza Mascagni di Livorno, splendida location in riva al mare, in adiacenza al Surfer Joe Diner e Tiki Room, il quartier generale delle attivita’ di Surfer Joe Music, presso la struttura dell’Acquario di Livorno. 3 palchi totali, mercatino, bar e ristorante, seminari, dj set, rampa da skate, ruota panoramica: questa e’ la sostanza del Surfer Joe Summer Festival 2017. Ma la cosa piu’ importante per cui il festival e’ una attrazione imperdibile e’ l’atmosfera che si respira, l’energia, la voglia di divertirsi mischiata ad una cultura particolare, unica, internazionale.

Una nota speciale riguarda i seminari e gli incontri che si svolgeranno nei pomeriggi di sabato e domenica, alcuni dei quali assolutamente imperdibili come l’incontro con SHAG, uno dei piu’ grandi artisti e disegnatori mondiali per quello che concerne modernariato, tiki ed exotica (sabato 24 ore 16) ed il seminario sui tiki cocktails (domenica 25 ore 17) in collaborazione con il Luau Tiki Bar di Bari.

22-25 Giugno 2017 – Terrazza Mascagni, Livorno

Surfer Joe Diner c/o Stuttura Acquario di Livorno