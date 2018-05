Talco (4 maggio 2018 – Mezzago)

Più o meno ripreso dal Vina Rock, venerdì 4 maggio 2018 parto nel pomeriggio con Lukas per raggiungere il Bloom a Mezzago.

Prima data italiana del nuovo tour degli Amici Talco. È sempre un gran piacere vedere le band italiane che all’estero da anni fanno grandi cose suonare nel loro Paese. E si spera sempre che ci sia il pubblico che meritano queste band.

Aprono la serata i trentini Radio Palinka che dimostrano subito di saper suonare bene il loro Ska. Purtroppo come spesso accade nel nostro Paese, aprire queste serate non è la cosa più semplice perché il pubblico è ancora poco e piuttosto “freddino”. Ma loro mi piacciono e li rivedrò con piacere. E, visto che abito piuttosto “vicino” a loro, sicuramente ci sarà occasione per rivederli.

Cambio palco e avanti coi gardesani IANT. Li vedo la prima volta, e sinceramente non ne avevo mai sentito nemmeno parlare, ma il loro Punk Rock mi piace da subito. Nel loro live ci mettono sia capacità tecniche che anche parecchia energia. Promossi. Decisamente.

Poi finalmente i Talco. Fortunatamente, anzi, meno male – è arrivata anche parecchia gente e il locale, anche se non c’è il pienone, si è riempito. Parte subito forte la band di Marghera che in più di un’ora di live ci delizia sia con qualche brano nuovo come “Bomaye” o “Domingo Road”. Ma ovviamente non mancano nemmeno i grandi classici come “St. Pauli”, “Punta Raisi” e compagnia bella.

L’atmosfera è decisamente di quelle belle. Rivedo un bel po’ di Amici, c’è clima di festa, pogo e anche parecchio sudore. Tutto questo è la conferma che la serata sia stata bella e molto divertente. Ma si sa che i Talco non deludono mai.

Riportiamo due nostri amici a Milano e poi subito in direzione casa dove arriviamo circa alle 5 di mattina. GRAZIE a tutti per una gran bella serata!