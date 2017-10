THE ADICTS: dettagli del nuovo album “And It Was So”

Gli Adicts sono andati più nei particolari riguardo al loro nuovo album “And It Was So”.

Il disco uscirà per Nuclear Blast Records (U.S.) e Arising Empire (UK) il prossimo 17 novembre.

Questa la tracklist:

Side A

01. Picture The Scene

02. Fucked Up World

03. Talking Shit

04. If You Want It

05. Gospel According To Me

06. Gimme Something To Do

Side B

01. Love Sick Baby

02. And It Was So!

03. Deja Vu

04. I Owe You

05. Wanna Be

06. You’ll Be The Death Of Me