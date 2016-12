THE BRIGGS: nuovo pezzo on-line

Nuovo pezzo on-line per i californiani The Briggs.

La band di Los Angeles ci presenta Control Alt-Right Delete, che potete ascoltare direttamente sulla pagina sua pagina bandcamp ufficiale.

L’ultimo full length dei The Briggs, “Come All You Madman”, risale addirittura al 2008 (SideOneDummy Records), mentre il self titled ep è uscito lo scorso anno per This Is LA Records.