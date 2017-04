THE BUSKERS: “FIATO” primo singolo estratto e prima anticipazione di “Tronco” – Nuovo album in uscita oggi via M.U.O.R.I. Dischi

I The Buskers sono cinque ragazzi di Brescia attivi dal 2010 che suonano punk rock. Lo contaminano con lo ska e con il reggae e prendono ispirazione dai gruppi che in Italia e all’estero hanno fatto la storia del genere. Ritmiche veloci, a tratti ossessive, voci stridenti, tanto volume e troppo Campari contraddistinguono le composizione della band.

Dopo un primo lavoro omonimo pubblicato nel 2014 e molti concerti, i The Buskers si dedicano alla realizzazione del nuovo album.“TRONCO”, seconda prova discografica della formazione bresciana, uscirà il 24 marzo 2017 per La M.U.O.R.I. Dischi.

“FIATO” è il titolo del nuovo singolo dei The Buskers, primo estratto e prima anticipazione di “TRONCO”.

E’ una canzone liberatoria con la quale la band esorcizza le frustrazioni, le fatiche e le delusioni che ogni giorno tolgono il fiato.

“Fiato” è un urlo di Munch in chiave punk rock, meno tragico ma non senza drammaticità. Il dramma è l’essere schiavi della proprio quotidianità e “Fiato” è il basta tra le note della musica, è l’evasione che ognuno deve trovare per realizzarsi e per darsi un senso.

Venerdì 17 marzo, “Tronco” è stato presentato in anteprima live dal palco del Portobello Road Pub a Manerba del Garda (BS), il posto dove tutto è iniziato e da dove i The Buskers hanno deciso di ripartire per questa nuova avventura.

Sabato 25 marzo i The Buskers festeggeranno l’uscita del nuovo disco “Tronco” con una serata speciale e ricca di soprese presso ilFactory tattoo & Skate Shop di Salò, Brescia.