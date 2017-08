The Creepshow, video di “Sticks & Stones”

La psychobilly band canadese The Creepshow ha rilasciato un video musicale di una delle tracce che sarà contenuta nel prossimo imminente album intitolato Death At My Door.

Di seguito è possibile visionare il video di “Sticks & Stones”

L’uscita ufficiale di Death At My Door è prevista per il 15 settembre via Stomp Records e Concrete Jungle Records.