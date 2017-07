The Dickies rimossi dal Warped Tour per offese sessuali contro minori

La punk band The Dickies è stata rimossa dal Warped Tour il venerdì dopo che il frontman ha gridato ripetutamente “blow me” a un minorenne.

“We here at Warped Tour believe that making sexual comments about minors is horrid and disgusting, especially if you don’t actually do any of the stuff you’re joking about”, ha detto Steven Newman, portavoce del Warped Tour, continuando: “If there’s one thing worse than a sexist, it’s someone who can’t follow through on their promises. Warped Tour—and pop punk in general—is all about being true to yourself, even if that means being a sexual predator”.

I fan del Warped Tour sono entrati subito in agitazione per la notizia e quando hanno chiesto spiegazioni sull’accaduto, un festival-goer (frequentatore) ha detto che: “punk frontmen shouldn’t curse at the audience. They shouldn’t curse at anyone. Cursing is bad and against God”.

Insomma un bel casotto che ha sconvolto anche gli appassionati di musica al di fuori del Warped Tour, senza contare i migliaia di messaggi di disprezzo verso la band che hanno inondato i vari social.