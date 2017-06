THE LEECHES: Troll Hunter 7″

È uscito a fine aprile per Nextpunk Records “Troll Hunter“, il nuovo singolo dei Leeches.

Il 7” contiene due pezzi, uno per lato. Il lato A ospita Troll Hunter, traccia che conoscete già in quanto contenuta nell’ultimo album “On The Line” (uscito nel 2016 per Premium Otis Recordings) e che per il sottoscritto rappresenta uno dei punti più alti del disco in questione con il suo sound molto Bad Religion e la sua chiusura in stile “American Jesus”. Il lato B invece presenta un nuovo pezzo del quartetto di Como, quella I Don’t Care/I Don’t Know che è una vera e propria gemma punk-rock, non che la prima canzone d’amore delle Sanguisughe, e che rimane in testa sin dal primissimo ascolto grazie anche all’assolo finale che trasporta l’ascoltatore al mondo Monster Zero Records.

Se a tutto ciò aggiungiamo l’edizione limitata a 100 copie in vinile trasparente e artwork e packaging più unici che rari, non dovete assolutamente farvi scappare questo 7″.

Tracklist:

Lato A:

Troll Hunter

Lato B:

I Don’t Care/I Don’t Know