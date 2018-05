THE LONGSHOT: nuovi pezzi on-line

Sapete già del nuovo progetto di Bille Joe Armstrong dei Green Day.

I Longshot hanno rilasciato ben 3 pezzi che non sono presenti ne in “The Longshot Ep”, ne nell’album “Love is For Losers”.

Si tratta di Fever Blister, Razor Baby, I’ve Got My Problem e Southern Girls: ascoltateli qui sotto.