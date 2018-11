THE OFFSPRING e NOFX i primi nomi annunciati al BAY FEST 2019

Il 12, 13 e 14 agosto prossimi si terrà una nuova edizione del Bay Fest, bellissimo festival di Bellaria Igea-Marina (Rimini) immerso nel verde del Parco Pavese, a due passi dal mare.

Dopo aver ospitato bands del calibro di Bad Religion, Pennywise, Rise Against, Face To Face, Anti-Flag, Nofx, Screeching Weasel, Lagwagon, Dropkick Murphys, Less Than Jake, Good Riddance, Mad Caddies, Millencolin, Suicidal Tendencies, Ignite, Strung Out, Agnostic Front e tanti tanti altri, la kermesse romagnola è pronta ad accogliere il ritorno dei Nofx e, per la prima volta, gli Offspring.

Le due storiche punk rock band californiane rappresentano infatti i primi due nomi annunciati per il 2019 che si annuncia già molto interessante.

