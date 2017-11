THE YOUNG ROCHELLES: video di “Return of The Skunk Ape”

I The Young Rochelles sono una pop punk band di New York e qui sotto potete vedere il video di Return of The Skunk Ape”, pezzo estratto dal nuovo self-titled album uscito in questi giorni. Cliccate qui per acquistare una copia del disco:

https://www.soundsradical.com/store/p75/The_Young_Rochelles_-_The_Young_Rochelles_%28Available_on_CD%29.html