TIGER ARMY in Italia a marzo

Dopo ormai diversi anni di assenza ecco tornare i Tiger Army per un’unico appuntamento Italiano.

Attiva ormai dal 1995, la band californiana è diventata un vero e proprio nome culto all’interno del panorama Psychobilly , il loro sound a cavallo tra lo psychobilly ed un punk rock malinconico li ha resi senza ombra di dubbio tra i nomi più importanti e apprezzati del genere.

Dopo 9 anni dalla loro ultima uscita discografica, nel 2016 i Tiger Army si rimettono in gioco con l’uscita di un nuovo album sotto la promettente Rise Records che consacra in tutto e per tutto una rinascita della band.

Nick 13 e soci saranno in Europa il prossimo Marzo per presentare al pubblico d’oltreoceano il loro ultimo lavoro intitolato “V” accompagnato a tutti i più grandi successi della loro discografia.

Qui sotto i dettagli della data.

Tiger Army, unica data italiana

Lunedì 13 marzo, Bloom, Mezzago (Milano)

Prevendite disponibili sui circuiti Ticketone.

Biglietto in prevendita : 20 euro + ddp

Biglietto in cassa: 25 euro

Evento facebook:

https://www.facebook.com/events/219013521874974/

Organizza Hellfire Booking

http://www.hellfirebooking.com/hellfire2012/