Tornano i Punkreas con InEquilibrio!

Nuovo Ep, nuovo tour e nuovo video che promette molto bene, tornano i Punkreas con il primo di due EP, contenente 5 brani in uscita domani 23 Marzo.

Link Prevendita- https://goo.gl/ixQ4VX

Per presentarlo come si deve sabato 24 ci sarà la prima festa all’Alcatraz di Milano con band di supporto e opsiti speciali:

Di spalla i Botanici e TheMagnetics

Come special guest troveremo gli Shandon, Omar Pedrini e Morgan

Di seguito le date del tour, i link di riferimento e il nuovo video IUS SOLI

“Quello dello Ius Soli è uno di quei temi che fanno la differenza. Tra chi vuole una società fatta di paura, discriminazione, razzismo e privilegi e chi invece sogna un mondo fatto di empatia, collaborazione, inclusione, accoglienza e uguaglianza. Noi siamo di parte. Da quella giusta.

L’idea del video, girato e diretto dal bravissimo Paolo Santamaria, già regista del precedente estratto dall’Ep “Fermati e Respira”, è semplicemente quella di mostrare i volti di questi bambini a chi non ha la fortuna di poterli osservare da vicino, ogni giorno, tutti insieme. Alcuni dei protagonisti del video sono, infatti, proprio i figli dei membri della band, i loro amici, i loro compagni di classe.

Gli altri sono ragazzi cresciuti all’interno di realtà splendide e meravigliose, dove le parole d’ordine sono accoglienza e integrazione. Una è Castello Cabiaglio, una piccola comunità al centro del parco del Campo dei Fiori in provincia di Varese, una piccola isola felice che ha una lunga tradizione fatta di attenzione ai temi sociali. L’altra è l’associazione il Ce.Stonata più di 30 anni fa che, tra le varie attività, dà vita ad un Centro Sociale, diventato presto un luogo educativo di riferimento per i bambini e i ragazzi del centro storico di Genova.

Basterà guardare negli occhi questi ragazzi per accorgersi di quanto sia anacronistico e stupido voler creare delle differenze e delle divisioni laddove non ci sono, voler seminare odio ed esclusione, dove naturalmente cresce amicizia e integrazione.”

24.03 – Alcatraz, Milano.

http://bit.ly/2Cfpnts

30.03 – New Age Club, Roncade (TV).

http://bit.ly/2F1dYhu

31.03 – Sonic Room, Fabriano (AN).

http://bit.ly/2EPCRgX

07.04 – Acrobax, Roma.

http://bit.ly/2HIxEWe

13.04 – Bangarang / Crazy Bull, Genova.

http://bit.ly/2CeY16A

14.04 – Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA).

http://bit.ly/2sM7COl

20.04 – Campus Industry Music, Parma.

http://bit.ly/2F2syFF

21.04 – Cinema Vekkio, Corneliano d’Alba (CN).

http://bit.ly/2orlJnN