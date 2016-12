Tornano i Razzi Totali

A 10 anni di distanza dall’ultimo disco “Il cambio di stagione”, mossi dalla voglia di comunicare lasciando da parte la nostalgia post-adolescenziale,

tornano i Razzi Totali, combo storico del Punk Italiano dei tempi d’oro.

Il Ritorno del combo trentino scrive un nuovo importante capitolo del punk nostrano presentandoci “La Citta del niente”, un concept album composto da 21 pezzi suddivisi in 4 parti in cui i Razzi Totali si presentano al pubblico con gli occhi disillusi di chi ha passato abbondantemente i 30 e ne ha viste e vissute parecchie.

Con “La città del niente” i Razzi Totali danno vita ad un immaginario popolato da diversi caratteri, metafore e specchio della quotidianità di ognuno di noi.

Analisi ineccepibile dei nostri tempi fatta da 4 punk rockers innamorati della vita e della melodia alle quali non vogliono rinunciare per nulla al mondo, benchè oggi non sia più com’era ieri e si sia costretti a vivere, per l’appunto, nella Città del niente.

Suonato impeccabilmente, prodotto come si deve fare con un disco di sano punk rock, questo concept è un susseguirsi sberle in faccia e tanti spunti per riflettere senza troppo prendersi sul serio.