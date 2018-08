Tre date italiane per i LILLINGTONS

Stanno per arrivare per la prima volta nel nostro paese i Lillingtons.

La punk rock band del Wyoming capitanata da Kody dei TBR sarà in Italia per ben tre date. Qui sotto i dettagli.

The Lillingtons (per la prima volta in Italia):

Venerdì 10 agosto, Inconsapevole Days 2018, Surfer Joe, Livorno + The Chromosomes + Yotam Ben Horin (Useless ID) + Mike Neograf + Pyker Lachiver

https://www.facebook.com/events/164437967540847/

Sabato 11 agosto, Piazza Boetti, Caramagna (Torino) + Cocks + Quarantena + Flatmates 205 + Dunning And The Kruegers + Divieto Assoluto

https://www.facebook.com/events/388574338286161/

Domenica 12 agosto, Bay Fest, Bellaria-Igea Marina (Rimini) + Lagwagon + Mad Caddies + Duracel + Beerbong + Forty Winks + Why Everyone Left

https://www.facebook.com/events/162336780926222/

Organizzano Hub Music Factory (https://www.hubmusicfactory.com/) e Hellfire Booking (http://www.hellfirebooking.com/hellfire2012/)