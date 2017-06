UNITY vol. 2 | Together for BSA (Decibel Magenta, 2 giugno)

Out of Control Produzioni

presenta

| UNITY vol. 2 |

***TOGHETER FOR BRIGATE DI SOLIDARIETA’ ATTIVA***

Una giornata di musica a partire dalle h. 18 benefit per le popolazioni colpite dal terremoto in Centro Italia attraverso le Brigate di solidarietà Attiva.

E per l’occasione Gli Ultimi presenteranno il loro nuovo lavoro “Tre Volte Dieci”

***INGRESSO A LIBERA OFFERTA***

DALLE 19 ALLE 22 PASTASCIUTTA ALL’AMATRICIANA SOLIDALE A 3 euro.

dalle h. 18 sul palco del Decibel Magenta

Gli Ultimi – street punk Roma

Gavroche – street punk Santena

LINEA – combat rock Milano

Garden.G – street punk al femminile

SpiderGags – local melodic HC

SET ACUSTICI di

Pat Atho

Daniele Ridolfi

DURANTE IL FESTIVAL VERRA’ ANCHE PRESENTATO IL LIBRO “ITALIA SKINS” edito per Red Star Press – Hellnation Libri CON LA PRESENZA DELL’AUTORE FLAVIO FREZZA (Razzapparte)

infoline: +393392860571 | outofcontrolproduzioni@gmail.com

Please

“NON PORTATE CANI E ALTRI ANIMALI”

— RACIST AND FASCIST ARE NOT WELCOME —

outofcontrolproduzioni.altervista.org

outofcontrolproduzioni@gmail.com

SI MANGIA E SI BEVE AL DECIBEL!

DECIBEL MAGENTA

v.Piemonte 10 – Magenta (MI)

Ampio parcheggio sia sul fronte che sul retro locale!

-> per chi arriva dall’ autostrada milano torino prendere uscita (marcallo-mesero)

-> Per chi non vuole guidare la stazione è di fronte al locale!