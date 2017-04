UNITY WAS A POWER NIGHT vol. 3 (w/ Booze&Glory, Billy Boy e la sua Banda, Bad Revenge)

Out of Control Produzioni, in collaborazione con MAD tourbooking è orgogliosa di presentare:

UNITY WAS A POWER NIGHT vol. 3

e per l’occasione annunciare il ritorno in Italia per un’unica data della street punk band da Londra:

– BOOZE & GLORY (unica data italiana)

OPENING:

BILLY BOY E LA SUA BANDA (oi! Punk da Piacenza since 1995)

BAD REVENGE (Hard Oi! Insubre)

BOOZE & GLORY

Sono una streetpunk band di Londra formatasi nel 2009

Nel 2010 pubblicano il loro album di debutto: “Always on the wrong side”.

Nel 2012 pubblicano un nuovo EP con Micky Fitz (The Business) alla voce chiamato “Back Where We Belong” un tributo allo West Ham United.

Nel corso degli ultimi anni Booze & Glory hanno infiammato i pachi in tutta Europa e suonato nei grandi festival come: Punk & Disorderly, Rebellion, Endless Summer,Mighty Sounds per citarne alcuni.

Dopo il loro primo tour negli stati uniti (tra cui il Punk Rock Bowling a Las Vegas ) tornano in Europa per presentare il loro nuovo album

“Chapter IV” e sono pronti ad incendiare il palco di Magenta.

BILLY BOY E LA SUA BANDA

Nel 1994 da una costola degli Incoscienti band piacentina con il sottoscritto Kurma al basso e Carlo alla chitarra nascono Billyboy e la sua banda dopo pochi mesi nel 1995 esce il demo Piacenza Fall out con alcune canzoni scritte con gli incoscienti sempre nel 95 con cambio di qualche componente esce il primo 7″ preti e suore =TNT e nel 98 il secondo morte e chupa chupa nel 99 con altro cambio di formazione lo split Grabbchet e Billibesti e stesso anno il 7″ Bastardi dentro per io! Strike poi nel 2000 esce l’LP Biancosarti trippa e sodomia per l’Helen of oi poi nel 2004 lo split 12″ con il gruppo giapponese Empi

BAD REVENGE

I Bad Revenge sono sono un gruppo oi!-core antirazzista-antifascista e alcolista dell’insubria composto da mino – batteria, zippo – chitarra e cori, chris – basso e cori, lore – chitarra, skappe alla voce. il gruppo nasce nell’autunno del 2009,non con l’attuale formazione, ecco tutta la storia: l’idea di metter su un nuovo gruppo oi! nella grigia insubria bazzica da anni nella mente di skappe, praticamente da quando nel 2004-2005 si sciolsero gli “inquinamento akustico” oi! band nella quale suonava con mino, era un gruppo dal suono molto molto grezzo e parecchio ignorante che riuscì a suonare dal vivo 6 volte circa (concerti finiti in rissa la maggior parte delle volte); dopo gli inquinamento akustico mino e skappe decisero di metter su un altro gruppo “blanka oi!”(in onore al mitico personaggio di street fighter) con 2 amici, ma ciò si limitò a qualche prova…passarono un altro paio d’anni, la voglia di suonare era sempre li, finchè i 2 conobbero chris, un fottuto punk intrippato con l’irlanda che sapeva suonare il basso e che nonostante militasse già nei “como lake rovers” (irish punk band del comasco) accettò all’istante di far parte del gruppo che stava per nascere,alla chitarra entrò inizialmente solo steve poi si aggiunse anche gene, questa formazione è durata circa un anno, dopo di che per varie motivazioni gene e steve uscirono dalla band ed al loro posto sono stati reclutati prima lorenzo,un giovane metallaro della provincia e poco dopo anche zippo l’amante dell’oi! vecchia scuola! . Tra un live e l’altro Nel 2015 viene registrato il primo CD “il tuo destino”, nello stesso anno Zippo lascia la band, dopo qualche mese, nell’estate 2016 entra a far parte del gruppo il Gió, un altro figlio dell’insubria amante del metal più oscuro nelle cui vene scorrono gli assoli della musica del diavolo… I Bad Revenge sono nuovamente al completo…il tempo gli sarà testimone..

22 MARZO | DECIBEL CLUB , MAGENTA (MI)

TICKETS : 15 euro

DOORS : H. 20:00

infoline: outofcontrolproduzioni@gmail.com

Please

NO NAZI – NO CANI – NO ROMPICOGLIONI

outofcontrolproduzioni.altervista.org

outofcontrolproduzioni@gmail.com

SI MANGIA E SI BEVE AL DECIBEL!

DECIBEL MAGENTA

v.Piemonte 10 – Magenta (MI)

Ampio parcheggio sia sul fronte che sul retro locale!

-> per chi arriva dall’ autostrada milano torino prendere uscita (marcallo-mesero)

-> Per chi non vuole guidare la stazione è di fronte al locale!