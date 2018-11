YOUR HONOR: I Object

I Your Honor sono un nuvo terzetto punk rock proveniente da Castelfidardo, paese di quella bellissima realtà chiamata Castelfidardo Hardcore.

“I Object” è il titolo dell’Ep di debutto uscito per Rebel Waltz Records che si forma di quattro pezzi registrati interamente in presa diretta.

Your Honor è un pezzo malinconico degno dei migliori Screeching Weasel, così come la successiva Cleopatra, pezzo tirato in 4/4. La seconda parte dell’Ep prosegue sullo stile della prima con Jakill, Lanyon & Utterson e la conclusiva Mask, quest’ultima in pieno stile Teen Idols.

La qualità può sicuramente migliorare, ma i pezzi ci sono e i Your Honor si candidano a ritagliarsi un bello spazio nella scena punk rock italiana. Dateli un ascolto perché se lo meritano.

Tracklist:

Your Honor

Cleopatra

Jakill, Lanyon & Utterson

Mask