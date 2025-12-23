1 Shot 1 Kill: ritorno con “Qualunque cosa sia”

Dopo una lunga pausa tornano i 1 Shot 1 Kill con un nuovo LP pubblicato da Margini Records. Qualunque cosa sia è un disco punk rock con incursioni ska e qualche apertura alla sperimentazione, frutto delle esperienze maturate dai membri del gruppo in altri progetti.

La band ha scelto di seguire in prima persona ogni fase del lavoro – dalla scrittura al mastering – realizzando il disco nel proprio home studio, Jojobo’s House, per lavorare senza pressioni e con tempi autonomi. Anche l’aspetto grafico rispecchia questo approccio: collage di ritagli di giornale, poi digitalizzati, in un’estetica che richiama il mondo delle fanzine.

I testi affrontano temi legati al cambiamento personale, al confronto con i propri limiti e alla necessità di restare fedeli a sé stessi, senza toni eccessivi ma con uno sguardo diretto e consapevole.