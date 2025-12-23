34K
37K
ISCRIVITI!
The Latest

1 Shot 1 Kill: ritorno con “Qualunque cosa sia”

byDeka
23 Dicembre 2025
No comments

Dopo una lunga pausa tornano i 1 Shot 1 Kill con un nuovo LP pubblicato da Margini Records. Qualunque cosa sia è un disco punk rock con incursioni ska e qualche apertura alla sperimentazione, frutto delle esperienze maturate dai membri del gruppo in altri progetti.

La band ha scelto di seguire in prima persona ogni fase del lavoro – dalla scrittura al mastering – realizzando il disco nel proprio home studio, Jojobo’s House, per lavorare senza pressioni e con tempi autonomi. Anche l’aspetto grafico rispecchia questo approccio: collage di ritagli di giornale, poi digitalizzati, in un’estetica che richiama il mondo delle fanzine.

I testi affrontano temi legati al cambiamento personale, al confronto con i propri limiti e alla necessità di restare fedeli a sé stessi, senza toni eccessivi ma con uno sguardo diretto e consapevole.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Amyl & The Sniffers tornano in Italia

byDeka
Next Article

Nuovo singolo per INERDZIA

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

WETDOGS Magenta Avenue 78th

BUSINESS A LOW COST COMPANY Label/booking E’ orgogliosa di presentare l’uscita del debut-album dei the WetDogs: ‘Magenta Avenue…
LEGGI TUTTO

AQUILA Fest Vol.2

Sabato 24 maggio ancora festa in oltretorrente. Siamo alla seconda edizione di una serata super PUNK con voi…
I PROSSIMI CONCERTI
Dic 26
AFTER XMAS HARDCORE
via Macello 1, Sava, Puglia
Dic 27
HEAVY CHRISTMAS w/ Discomostro · TOO
Too Piacenza
Dic 27
LA METALLATA DI NATALE con Bologna Violenta, Cancervo, Gotho e Sacri Suoni al Circolo Magnolia!
Circolo Magnolia
Dic 27
Strummer Night 2025 @Friccicore – 27dic2025 -The Ammonoids, Wide Hips 69, Rattenkönig, RnR Su1c1d3
FricciCore
Dic 27
BANDITO FEST | By All Means + Collisione + Daelirium // After-show Barox DJ SET
El Barrio
Gen 03
GOTAMAfest! – Vol. IV
Der Mast
Gen 04
OLLY ( SHANDON ) + ROSSODANNATA
Barbagianni
Gen 05
EPIFANIA PUNK VII ? BEE BEE SEA/FUTBOLÌN/IRMA AND OTHERS
Circolo Libero Pensiero
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.