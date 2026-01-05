34K
37K
10 anni di FLATMATES 205

byDeka
5 Gennaio 2026
No comments
Gennaio 2016.. un nuovo gruppo, formato da Ian Meneguz in sala prove a Torino, nella poi decantata Strada del Drosso (vedi nella discografia “Quelli del Drosso”, ndr), si esibisce live per la prima volta, nel loro quartiere di Mirafiori Sud.
10 anni, 132 concerti, 4 dischi e tante avventure in viaggio dopo, i Flatmates 205 si esibiranno nella stupenda cornice dello Ziggy Club per il loro live, compleanno, celebrazione di questi dieci anni di amicizie, dischi, viaggi in Europa che hanno caratterizzato la storia del gruppo!
Si sciolgono i PRIVATE FUNCTION

byMatteo Paganelli
