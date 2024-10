12 Ottobre: KOB FEST

Torna il KOB FEST, un evento a suon di musica punk rock & Ska organizzato da Kob Records, etichetta discografica veronese, che fu anche storico negozio di dischi nel quartiere Veronetta (Verona) dal 1996 al 2011 e da allora solo shop online.

Per celebrare l’evento tutte bands che fanno o hanno fatto parte della scuderia Kob Records (etichetta e booking)

Le bands si alterneranno su due palchi, senza un attimo di sosta per una giornata all’insegna della musica e del divertimento. Al termine di un set, inizierà immediatamente sull’altro palco il successivo set.

All’esterno della struttura ci sarà un fornitissimo food truck che funzionerà per tutta la durata dell’evento.

PROGRAMMA/STAGE TIME:

APERTURA PORTE/DOORS: 14:00



STAGE/PALCO

RFC/ASHPIPE: 15:00 – 15:40

THE URGONAUTS: 16:30 – 17:10

ASHPIPE/RFC: 17:50 – 18:30

MALASUERTE FI SUD: 19:20 – 20:00

FFD: 20:40 – 21:30

LOS FASTIDIOS: 22:20 – 23:20

PAOLINO PAPERINO BAND: 00:00 – 01:00



STAGE/PALCO 2 (ACOUSTIC/ACUSTICO)

MALASUERTE (acoustic set): 15:50 – 16:20

MAURI CLASH & LA ZIA: 17:20 – 17:40

LOS FASTIDIOS (acoustic set): 18:40 – 19:10

MAURI CLASH & LA ZIA: 20:10 – 20:30

ASHPIPE (acoustic set): 21:40 – 22:10

RFC (Acoustic Set): 23:30 – 23:50

Sabato 12 ottobre 2024

KOB FEST

The Factory (Viale del Lavoro 7 – San Martino Buon Albergo – Verona)

Orari: apertura porte ore 14:00 / inizio concerti ore 15:00 (precise)