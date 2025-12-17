34K
37K
The Latest

15 ANNI DI COCKS: la festa sabato 27 dicembre a Genova

byAmanda Milan
17 Dicembre 2025
No comments

Ebbene sì: i Cocks compiono 15 anni! 

In un anno già particolare per la scena genovese, in cui si è celebrato anche il decennale (e la chiusura) di Adescite Fest, i local heroes di Sampierdarena organizzano una grande festa proprio lì, nel quartiere che li ha cresciuti.

Ci promettono “una serata tutta punk rock, DIY e amicizia”  sabato 27 dicembre al CSA Zapata di Genova, in compagnia di: Le Astronavi, Riccobellis e La Parte Peggiore.
I Cocks possono sicuramente festeggiare questo traguardo con il successo dell’ultimo album “Superliquidator” che per l’occasione verrà lanciato anche in versione vinile: un ottimo modo di rendere giustizia a questa -ormai- longeva carriera.
See you there!

Total 13, c'è una nuova etichetta discografica in città

byGabriele Squillace
