15 ANNI DI COCKS: la festa sabato 27 dicembre a Genova

Ebbene sì: i Cocks compiono 15 anni!
In un anno già particolare per la scena genovese, in cui si è celebrato anche il decennale (e la chiusura) di Adescite Fest, i local heroes di Sampierdarena organizzano una grande festa proprio lì, nel quartiere che li ha cresciuti.
Ci promettono “una serata tutta punk rock, DIY e amicizia” sabato 27 dicembre al CSA Zapata di Genova, in compagnia di: Le Astronavi, Riccobellis e La Parte Peggiore.
I Cocks possono sicuramente festeggiare questo traguardo con il successo dell’ultimo album “Superliquidator”, che per l’occasione verrà lanciato anche in versione vinile: un ottimo modo di rendere giustizia a questa -ormai- longeva carriera.
See you there!