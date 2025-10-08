34K
18 anni di Pessimi Elementi: la band valtellinese festeggia la maggiore eta’

byDeka
8 Ottobre 2025
I Pessimi Elementi spengono 18 candeline. La band valtellinese, nata nell’estate del 2007 a Sondrio dall’incontro di tre amici tra i 15 e i 17 anni, celebra un traguardo importante per un progetto nato quasi per gioco e diventato nel tempo una delle realtà più longeve e prolifiche della provincia.

Dal debutto con la prima demo “semi-live” registrata nel 2009 al Goa Sound Records, fino al recente “Ancora Brucia” uscito nel 2024 per Rocketman Records, i Pessimi Elementi non si sono mai fermati. Tra gli album più significativi spiccano “Gente Disintegrata” (2010), “Pagani & Malfattori” (2012) – con brani iconici come “Mi Son Sbronzato” e “Valtellina RnR”, finita anche in una puntata di 4 Ristoranti – e “Etilocrazia” (2017), che vede la collaborazione di Paolo Gerson.

Per festeggiare i 18 anni di attività, sabato 1° novembre 2025 si terrà una giornata di celebrazioni presso il Centro Polifunzionale di Spriana (SO), con ingresso gratuito. Si parte alle 12:30 con un pranzo conviviale (anche in versione veg), per poi lasciare spazio alla musica dal vivo con 4Some, Sal Rinella & le Pallottole, Millwanks, Pessimi Elementi e Impossibili.

La festa continuerà dalle 20:00 al Club81 di Sondrio con l’After Party e il Rocker Selecta DJ Set, oltre all’immancabile taglio della torta.
Per gli amici di Milano, Brianza e dintorni sarà attivo il consueto SickBus, organizzato in collaborazione con la Sick Family.

Gab De La Vega celebra i dieci anni di "Never Look Back" con un tour acustico in Italia

byDeka
