19° COMPLEANNO DEL ROCK’N’ROLL DI MILANO: La serata PUNK!

Grande festa per i 19 anni del Rock’n’Roll di Milano, 5 giorni di musica e festa, e venerdì 18 settembre seratona PUNK con band che vi faranno sudare come a metà luglio, daje! E tanti auguri Rock’n’Roll!

La SERATA PUNK del 19° compleanno del Rock’n’Roll Milano non sarà una serata qualunque: abbiamo preparato per voi un assalto sonoro imperdibile, un concentrato di punk e pura attitudine underground pronto a far crollare il locale. Vieni a prenderti il tuo pezzo di storia, ordina una birra e assicurati la maglietta commemorativa in edizione limitata prima che finisca!! On stage a spaccare tutto:

CIRCUS PUNK

I Circus Punk sono un corto circuito tra la rabbia del Grunge, l’anima del Blues e lo schiaffo del Punk. Dal 2019, il duo formato da Antonio Squillante (percussioni viscerali) e Arianna Muttoni (chitarra graffiante e voce magnetica) ha riscritto le regole del power duo in Italia. Vincitori assoluti di Rock Targato Italia nel 2021, dopo l’urlo di “Fuori Tutto”, nel 2024 hanno rilasciato il loro manifesto definitivo “Soluzioni Utili”, registrato in presa diretta agli Indiebox Music Hall.

La voce di Arianna ti scava dentro mentre la batteria di Antonio ti batte nel petto come un treno in corsa. È la verità di chi ha macinato chilometri e sudore, trasformando ogni nota in un proiettile di pura emozione: con oltre 200 live sulle spalle, hanno condiviso il palco con giganti come Punkreas, Tre Allegri Ragazzi Morti, Sick Tamburo e Giorgio Canali. Non è solo musica, è un’urgenza.

https://www.instagram.com/circuspunk_official

COLLASSO NELLA MANICA

Nati da una costola de Il Body, Psychords e Smegma Riot, i Collasso Nella Manica, diffondono la loro impronta sonora sui palchi del Nord Italia dal 2024. La loro natura segue l’impronta del punk hardcore secco nei denti unito a testi incisivi che plasmano veri e propri anthem da circle pit. Stato Di Malessere, debut album del 2026, è un eversivo gancio sonoro sferrato dentro 11 tracce dinamitarde di punk hc/punk rock irriverente, tra riff incazzati, batteria a cannone e una voce che vomita in faccia testi dalla densità mordace e diretta, per mettere mette in chiaro la delusione totale verso l’attuale epoca storica e l’impulso viscerale alla libertà e alla dissidenza contro un sistema che toglie e basta (da Punk4Free).

https://www.instagram.com/collasso_nella_manica

https://collassonellamanica.bandcamp.com

INDIEASS

Gli INDIEASS nascono nel 2022, di giovedì. Accomunati dall’ignoranza e dalla passione per I’Hardcore vecchia scuola realizzano il primo Demo a fine 2023; 7 tracce registrate in presa diretta e cantate in italiano, che portano i 4 ragazzi made in Brianza a continuare a SPINGERE sempre di più. Fine 2024 esce il primo singolo, “Oltre”, assaggio dell’EP “Soffocano Dentro”, pubblicato a ottobre 2025, 5 brani urlati, lanciati e diretti.

https://www.instagram.com/_indieass/

LOGORO

Dalla Brianza arrivano i Logoro, nuova realtà della scena street punk italiana. Attiva dalla fine del 2025, la band pubblica il suo primo full-length, Provinciale, il 12 settembre 2026. Il gruppo è formato da Dario (voce e chitarra), Michi (chitarra), Andrea (basso) e Roby (batteria). Il sound dei Logoro si muove tra street punk e punk rock, mentre i testi affrontano temi come disagio sociale, repressione, rabbia e contraddizioni della realtà contemporanea.

https://www.instagram.com/logoropunx/

AFTERSHOW BY OTTA PSYCHO DJ – ?PUNK | R’N’R | PSYCHO | SKA | OI!

Supporting crew:

PUNKADEKA https://www.instagram.com/punkadeka_it

PSYCHOBILLY ITALIAN ATTACK https://www.instagram.com/psychobilly_italian_attack/