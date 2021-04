20 anni senza Joey Ramone con i Ramones nel cuore!

Per molti i Ramones sono solo quelli della maglietta che vende H&M, per molti altri invece sono una vera e propria religione. Per celebrare degnamente i venti anni dalla scomparsa di Joey Ramone, la redazione di Punkadeka ha condiviso con voi lettori la lista delle canzoni preferite dei Ramones. Quale è la vostra?

I wanna be sedated – Deka

Qui sopra potete vedere il ritaglio di giornale (che conservo gelosamente) da dove appresi la triste notizia. Ho molti ricordi legati ai RAMONES ma scelgo un pezzo legato al ricordo più simpatico… un ricordo personale legato alla mia paternità. Quando aveva 4, 5 anni mio figlio mi sentiva cantare e mi prendeva in giro cantando: I wanna be SEDERE!

Sheena is a punk rocker – Marta

Avevo circa 12 anni e avevo da poco scoperto il punk. Ero molto incuriosita da quelle sonorità così diverse dalla musica del momento ma al tempo stesso così energiche e vitali. Mio padre, grande amante della musica, si accorse di questa mia curiosità, allora gli chiesi di farmi ascoltare i dischi che secondo lui rappresentavano il punk. Lui fece una lista e inserì il primo disco dei Ramones, dal titolo omonimo. Quando lo ascoltai me ne innamorai e corsi a comprare Rocket to Russia. Sheena is a punk rocker divenne il mio inno.

Needles & Pins – Valentina Piazzolla

Non sono riuscita a decidermi, con i Ramones è così. Quindi ho aperto la band su Spotify, cliccato su “Riproduzione Casuale” e il primo brano proposto è stata la mia scelta. Sapevo già che qualsiasi brano fosse uscito sarebbe stato quello perfetto. Perché lo sono tutti!

Blitzkrieg Bop – Alessandro

Sentita la prima volta giocando a Tony Hawk’s Pro Skater 3…. Riscoperta qualche anno dopo con i Redska che ne proponevano una versione ska… Ma il vero colpo di fulmine arriva quando Lars Frederiksen and the Bastard l’han sparata/suonata live all’Independent Days Festival di Bologna nel 2004… La mia prima volta nel pogo… Serve aggiungere altro?

Do you remember Rock’n’Roll Radio? – Ga

La produzione di Phil Spector che “ingrandiva” il sound scarno della band.

Judy is a punk – Amanda

Questa è la loro canzone che avrei voluto sentire dal vivo al CBGB (ps. lo confesso a me i Ramones proprio non piacciono)

Psyco T – Sal Rinella

Da pischello il video mi ha preso male facendomi odiare la canzone. Riascoltandola da adolescente me ne sono innamorato, da allora è la mia preferita dei Ramones. Il clip mi turba ancora però

Pet Sematary – Matt Murphys

Boh non c’è un reale motivo, amo quasi tutti i pezzi dei Ramones, metto questa che accomuna un’altra mia grande passione: il cinema.

Life’s a Gas – Matteo Paganelli

Perché è il testamento di Joey, perché ci invita tutti ad andare avanti nonostante la vita possa essere triste, e senza i Ramones lo è sicuramente un po’ di più

Bonzo Goes to Bitburg – Davide

Forse qui c’entra molto che sono settimane che sto in fissa per la cover di Nikola dei Millencolin con Mikey and the Uku ma questo pezzo per melodia e potenza penso sia il loro capolavoro!