21 giugno 2022, pronti per una giornata indimenticabile?

Hub Music Factory ha appena sganciato la bomba! Sul palco del Carro Ponte di Milano (Sesto San Giovanni per l’esattezza) non solo sono stati confermati gli Offspring, I Lagwagon e gli Anti Flag, eh no! Nella mischia di band che da sole potrebbero bastare per incendiare due palchi come quello che calcheranno il 21 giugno del 2022, la ballotta della Hub ci ha infilato dentro pure i Distillers. La band guidata da Brody torna a calcare i palchi italiani dopo sacco di anni! Poco da dire no? Se non che nell’aria c’è odore di qualcosa di più che di un sold out. In questo caso i veri fortunati sono quelli che hanno tenuto duro conservando il biglietto, hanno ora in mano un poker d’assi. Conviene cominciare a risparmiare ragazzi perché il 2022 sarà un anno di fuoco!