34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

217 pubblicano l’album di debutto “In Your Gaze”

byDeka
14 Novembre 2025
No comments

La band hardcore abruzzese 217 annuncia l’uscita del suo primo full-length, “In Your Gaze”, pubblicato da Time To Kill Records. Il disco segna un deciso punto di svolta per il gruppo, che evolve la propria identità musicale oltre i confini dell’hardcore tradizionale, abbracciando nuove sonorità e una profondità emotiva inedita.

ASCOLTA L’ALBUM: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_npf4Zrfn5wa1EwQ_oK_E8mDeR

Nati a Pescara nel 2018, i 217 si sono affermati sin da subito per la loro miscela esplosiva di old-school hardcore e influenze thrash metal, ispirata a band come Slapshot, Judge, The Haunted e Slayer. Dopo i primi live, un tour europeo e la pubblicazione dell’EP d’esordio “Atheist Agnostic Rationalist” (Indelirium Records, 2019) – andato rapidamente esaurito – la band ha attraversato un periodo di forzata pausa dovuto alla pandemia e a cambi di formazione.

Nel 2024, tornati in sala prove come quartetto, i 217 hanno intrapreso un nuovo percorso creativo che li ha condotti alla scrittura di “In Your Gaze”. Il risultato è un disco che mescola l’energia e la rabbia dell’hardcore americano (Negative Approach, Uniform Choice, Slapshot, Madball, Bad Brains, Chain of Strength) con le tensioni emotive e le atmosfere più oscure del dark rock e dell’alternative anni ’90, evocando riferimenti come Bauhaus, Killing Joke, Stone Temple Pilots, Melvins e Into Another.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Kanfora, Torba e The Rubber Room in trasferta a Peterborough per l’alldayer di Socks On Records

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.