217 pubblicano l’album di debutto “In Your Gaze”

La band hardcore abruzzese 217 annuncia l’uscita del suo primo full-length, “In Your Gaze”, pubblicato da Time To Kill Records. Il disco segna un deciso punto di svolta per il gruppo, che evolve la propria identità musicale oltre i confini dell’hardcore tradizionale, abbracciando nuove sonorità e una profondità emotiva inedita.

ASCOLTA L’ALBUM: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_npf4Zrfn5wa1EwQ_oK_E8mDeR



Nati a Pescara nel 2018, i 217 si sono affermati sin da subito per la loro miscela esplosiva di old-school hardcore e influenze thrash metal, ispirata a band come Slapshot, Judge, The Haunted e Slayer. Dopo i primi live, un tour europeo e la pubblicazione dell’EP d’esordio “Atheist Agnostic Rationalist” (Indelirium Records, 2019) – andato rapidamente esaurito – la band ha attraversato un periodo di forzata pausa dovuto alla pandemia e a cambi di formazione.

Nel 2024, tornati in sala prove come quartetto, i 217 hanno intrapreso un nuovo percorso creativo che li ha condotti alla scrittura di “In Your Gaze”. Il risultato è un disco che mescola l’energia e la rabbia dell’hardcore americano (Negative Approach, Uniform Choice, Slapshot, Madball, Bad Brains, Chain of Strength) con le tensioni emotive e le atmosfere più oscure del dark rock e dell’alternative anni ’90, evocando riferimenti come Bauhaus, Killing Joke, Stone Temple Pilots, Melvins e Into Another.