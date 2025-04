25 APRILE 2025 con KLASSE KRIMINALE, ALFATEC e CAUSA alla People’s House di Donoratico (Livorno)

Per gli 80 anni della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo, i ragazzi della People’s Hose di Donoratico (Livorno), in collaborazione con punkadeka, hanno organizzato un concerto punk come non se ne vedevano da tanti anni da quelle parti: Klasse Kriminale, Alfatec (punk-hardcore da Firenze) e Causa (ska-punk da Pisa) saliranno sul palco per un evento molto atteso.

Questo il programma completo. Per festeggiare insieme l’80esimo anniversario della Liberazione dal Nazi-fascismo

• 8.30 Biciclettata ANTIFASCISTA, organizzata da ANPI Castagneto. Ritrovo in via Mazzini 37, con un facile percorso in bici si toccheranno alcuni luoghi di resistenza del Comune di Castagneto Carducci • 11:30 apertura banchi del MERCATINO ARTIGIANALE • 12:30 pranzo popolare €15,00 a cura del locale People’s house. Dal pomeriggio panini, pizza e bar aperto fino a tarda sera. • 16:00 interventi sulla Resistenza e Liberazione a cura di ANPI e partecipazione del CORO ANPI con canti Popolari di Resistenza ed Antifascismo. • 17:00 salotto di discussione sul DDL sicurezza organizzato da Arci con la partecipazione di associazioni del territorio ed avvocati esperti sui diritti dei cittadini. • 18:30 Arriviamo a sera con APERITIVO 100% VINILE! Appassionati di musica saranno pronti a mantenere attiva la giornata al suono caldo del giradischi, il tutto accompagnato da ottimi drink! • 21:00 CONCERTO PUNK ROCK , a cura di: KLASSE KRIMINALE ALFATEC CAUSA Per concludere questa bellissima giornata non potevamo che non affidarci alla musica dal vivo!!! Le band ospiti, dal Sound ribelle ed autentico, ci accompagneranno fino alla chiusura di questo fantastico evento!

