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27TIMES9 pubblicheranno la cover pop punk di I’ll Fly With You di Gigi D’Agostino

byDeka
19 Maggio 2026
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Il 29 maggio i 27TIMES9 pubblicano la loro versione di I’ll Fly With You di Gigi D’Agostino, reinterpretata in chiave pop punk.

La band, nata in provincia di Milano nell’agosto 2023 attorno alla voce di Lily Waterfull, ha ampliato la formazione nel 2025 con l’ingresso di Jimmy Burrow, portando nuove influenze e una direzione sonora più incisiva.

Definiti come progetto “alien-punk”, i 27TIMES9 fondono pop punk californiano, elettronica e atmosfere esoteriche, con una crescente esposizione nella scena alternativa italiana tra live, collaborazioni e festival.

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