3 settimane al PUNK ROCK RADUNO 8

UN FESTIVAL CHE VIVE IN TUTTA LA CITTÀ Punk Rock Raduno non è solo un palco. È una rete di luoghi, persone e storie che trasforma Bergamo in un unico grande playground punk. Anche quest’anno il festival si espande oltre Edoné, coinvolgendo più di dieci location tra parchi, bar, librerie, negozi di dischi, spazi sociali e culturali. Ogni angolo della città si accende di concerti, secret shows, dj set, workshop, mostre, presentazioni e attività per tutte le età — dai laboratori per bambini al photobooth DIY, fino al nuovo Literary Stage. Inoltre, chi partecipa al festival potrà approfittare di sconti esclusivi in librerie, negozi vintage, spazi culturali e caffè amici del Raduno. Basta consultare la mappa ufficiale per scoprire tutti i punti coinvolti. Per muoversi in modo comodo, economico e sostenibile, abbiamo attivato una speciale partnership con BiGi e BIT Mobility, due servizi di mobilità urbana che permettono di spostarsi in bici o monopattino elettrico in tutta Bergamo con tariffe agevolate dedicate ai partecipanti del festival. Raduno non è solo un evento: è un’esperienza diffusa, partecipativa, e profondamente intrecciata con la città.

Perché un festival gratuito e indipendente può esistere solo se tutta la comunità lo sostiene e lo abbraccia.

PRIMA ASSOLUTA: IL DOCUMENTARIO SUGLI HARD-ONS Proiezione esclusiva e gratuita di The Most Australian Band Ever!

Venerdì e sabato sera, all’aperto, in collaborazione con Jonathan Sequeira (già autore di Descent into the Maelstrom).