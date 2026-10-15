30 anni di Live Club a Trezzo: intervista con Fulvio De Rosa, la mente dietro al locale

Non sono molti in Italia i locali che, nonostante la situazione di crisi e difficoltà degli ultimi anni, hanno saputo crescere e trasformarsi in uno spazio culturale, evolversi non solo come luoghi di divertimento ma come spazi pubblici in territori dove mancano punti di riferimento per gli artisti, ma allo stesso tempo locali dove il pubblico si sente a casa.

È il caso del Live Club di Trezzo d’Adda che con la nuova stagione 2027 festeggia trent’anni di attività. Un traguardo importante soprattutto se si considera che in questi decenni abbiamo visto sparire locali storici per la musica dal vivo a Milano. Il Live Club ha saputo mantenere viva un’atmosfera da vero club, rimanendo un luogo dove si fa musica, anche la più alternativa come il death metal e punk, capace di sostenere la crescita della musica hip hop italiana, di credere in artisti locali o alternativi, e di comunicare al pubblico non solo come contenitore di eventi ma mantenendo una sua identità. Per festeggiare, il locale di Trezzo ha organizzato a metà Settembre 3 giorni di concerti e festa a prezzi ultra-popolari (biglietto a 10 euro, e gratis se si arrivava prima delle ore 20!) con grossi nomi della musica italiana, band legate alla storia del club. I 3 giorni sono stati un successo (qui trovate foto e commenti dalla prima serata, quella con i Punkreas), e per celebrare i 30 anni di Live Club abbiamo parlato con Fulvio De Rosa, amministratore e quasi fin dall’inizio mente dietro a questo polo culturale che è sopravvissuto a un cambio di location (avvenuto 20 anni fa), il covid e anche allo spostamento del casello di Trezzo sull’Adda!

Se volete una sorta di auto-biografia di Fulvio vi consiglio di leggere un suo resoconto pubblicato da RockNation a inizio Estate, è una storia di quelle che in America ci tirerebbero fuori una serie tv. Per tutto il resto, ecco la lunga chiacchierata – prendetevi il vostro tempo, perché se oltre al “gossip” di chi ha fatto casino nel locale vi piacciono i dettagli tecnici e i retroscena su come nasce un festival o come un’amministrazione comunale può dimenticarsi di un progetto di una giunta precedente e far morire un locale, qui trovate analisi molto interessanti!

Fluvio, come sono andati questi 3 giorni di festa?

Siamo molto soddisfatti non solo per l’ottimo risultato di pubblico per tre serate di fila, ma anche perché l’abbiamo organizzato e comunicato con delle tempistiche abbastanza ristrette, lo abbiamo pubblicizzato al ritorno dell’Estate, pochi giorni prima dell’evento, ma siamo riusciti a coinvolgere tante persone e tante band che avevano voglia di festeggiare con noi questa data importante.

Io l’ho vista come una festa dell’amicizia, con gruppi che sono cresciuti insieme al Live Club e che hanno risposto ad una telefonata per suonare. Lo stesso dicasi per i video di auguri proiettati durante la festa, con Caparezza, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Elisa e tanti altri… è andata così o a certi livelli servono comunque contrattazioni e formalità?

Sì, è andata esattamente così: abbiamo chiamato per primi i gruppi che c’erano quasi fin dall’inizio del Live, quelli con cui si è anche sviluppato un rapporto di vera amicizia. Abbiamo mandato messaggi partendo dai gruppi più vicini, andando a costruire una base a cui poi aggiungere altri gruppi “a tema”. Poi, la verità è che per tutta l’Estate sono stato così impegnato che questi messaggi li ho mandati forse un po’ tardi e quindi non tutte le band avevano una data libera quel weekend, ci sono stati gruppi molto dispiaciuti nel non riuscire a partecipare ma almeno ci hanno mandato un video-messaggio. E’ avvenuto tutto in maniera molto naturale.

Al concerto hai raccontato una storia legata alla prima volta che hanno suonato i Punkreas al Live (la riassumo: non eravate pronti a quell’impatto del pubblico, le transenne crollarono durante la prima canzone ma il buon Ruvido coordinò la sicurezza e vi disse di stare tranquilli, che i fan volevano solo divertirsi e non c’erano pericoli per la band o per il locale, e anzi senza transenne si sarebbe stati meglio). Hai qualche altro ricordo legato a band punk che hanno suonato al live?

Il concerto di Punkreas fu davvero traumatico per noi, perché all’epoca veramente non avevamo piena conoscenza di cosa fosse la scena punk e di che cosa si scatenasse durante quei concerti. Superato lo shock di quella prima serata e primo concerto punk, è stato poi chiaramente bello poter ospitare molti altri gruppi punk e ska, partendo dalla scena brianzola e arrivando ai Misfits o ai Social Distortion. La scena punk ci ha sempre dato molte soddisfazioni, anche per il fatto che siamo proprio partiti da gruppi legati al territorio per poi invitare artisti da altre regioni e altre nazioni.

Al contrario, mai avuto problemi con gruppi punk?

No, a memoria non ho mai avuto problemi durante i concerti punk. Posso dirti che problemi a livello generale ne ho avuti con alcuni esponenti del mondo rap: non mi piaceva sentire proclami omofobi dal palco e ci sono state delle situazioni in cui abbiamo avuto delle proteste fuori dal locale, ma col punk non ho memoria di episodi di problematiche di questo tipo.

Nemmeno un camerino sfasciato proprio come da immaginario rock’n’roll?

Premettendo che ho veramente una pessima memoria, ricordo che solamente due gruppi hanno dato problemi che sono sfociati con dei buchi nel muro: sono Verdena ed Extrema.

I Verdena ricordo che durante il loro concerto, nella breve pausa prima dei bis, scoppiò una lite furibonda fra i membri della band: non erano soddisfatti di qualcosa e oltre a tirare una sedia contro un muro di cartongesso, creando un buco, tirarono una sedia anche in faccia al loro manager. Per gli Extrema, si trattò di una lite fra il cantante e la sua fidanzata, GL era così arrabbiato che tirò un pugno contro il muro (sempre di cartongesso) e lasciò il buco.

Alla festa ho visto con gran piacere i Mister X, che seguivo ogni mese ai tempi del vecchio Live, ma al contempo mi son reso conto che le cover band sono completamente scomparse dalla programmazione del locale. Non tirano più come una volta?

Purtroppo è così: i Mister X all’epoca del mio arrivo al Live Club sono stati la nostra fortuna, erano (e sono ancora) una cover band eclettica e dalla forte personalità che riusciva a riempire una volta al mese il locale. Vedendo l’interesse per questo tipo di gruppi andammo a chiamare band anche da fuori regione o gruppi che potevano sembrare di nicchia, come la prima cover band dei Foo Fighters, poi arrivammo a invitare tribute band dall’estero e a creare delle serate tematiche come la “nu metal night” con tributi a Rammstein, System Of A Down e Marilyn Manson o la serata hard rock con Guns N’Roses e simili.

Lo abbiamo fatto per anni e avevamo trovato una formula quasi scientifica, sapevamo quanta gente sarebbe venuta con una serata di questo tipo organizzata ogni sette settimane senza mai flessioni. Poi iniziammo a notare che l’interesse stava calando, proprio nel momento in cui noi stavamo sperimentando con dei format nostri di serata con intrattenimento senza il bisogno di avere una band sul palco. Per qualche tempo le due cose hanno convissuto, il sabato sera c’era una cover band e poi la serata con un format come può essere la Zarro Night, ma a un certo punto iniziammo a vedere che la band dal vivo dava quasi fastidio al pubblico, e smettemmo di chiamare le tribute band. Devo dire che però sono un po’ dispiaciuto di questa cosa, perché penso ci sia spazio anche per questo tipo di musica, per dare sfogo a chi magari nonostante l’impegno non riesce a sfondare con i suoi brani originali, ma trova l’umiltà di far divertire molte persone mettendo in piedi spettacoli che non scimmiottano le band originali, ma danno un vero e proprio tributo con molta professionalità.

Sono anche dispiaciuto che la musica ska, rocksteady, reggae siano quasi completamente scomparse dalla nostra programmazione, ma la scena si è veramente molto contratta, non è nemmeno facile trovare band attive al momento.

E’ stata quindi una curiosa coincidenza, che un po’ ammetto mi ha amareggiato, il fatto che proprio nei giorni in cui annunciavamo la nostra festa, Giuliano Palma abbia annunciato il ritorno dal vivo dei Bluebeaters, senza aver mai risposto ai messaggi che gli avevamo mandato. Suonerà all’Alcatraz di Milano, e per me è proprio una cosa amara, perché il nome di Giuliano è molto legato a quello del Live Club e sarebbe stato bello non solo averlo alla festa, ma anche magari ospitare la data del ritorno dei Bluebeaters, sarebbe stato un bel modo di cementare la nostra storia insieme.

Questo è un risvolto un po’ nostalgico e malinconico, perché nei decenni passati gli artisti e le loro agenzie tenevano conto della storia con i locali dove erano nati e dove erano cresciuti, riconoscevano questo valore di amicizia e in ogni occasione tornavano per una data. Ora, con l’avvento delle multinazionali che hanno centralizzato tutto, i club un po’ periferici sono esclusi e oggi per noi programmare un gruppo italiano, a parte gli amici che erano alla festa e una manciata di altri, è divetato quasi impossibile. Non ospitiamo una produzione italiana di un certo tipo da qualche anno, questo è l’aspetto un po’ più triste della nostra evoluzione.

Voglio guardare il lato positivo, rispetto a quello che dici: una cosa che mi piace del Live Club è che sia anche riuscito ad essere la “casa” di alcuni festival, che sono sinonimo dello svolgersi a trezzo: il Metalitalia Festival e l’Adunata di Feudalesimo e Libertà fanno spesso il soldout, sono nel tempo cresciuti oltre la capienza del Live, eppure tornano sempre da voi per l’edizione successiva. C’è un segreto particolare per questo legame con gli organizzatori?

Vorrei ricordare anche il Frontiers Rock Festival che da anni si svolge qui da noi. Tutti questi festival sono un po’ il nostro orgoglio, perché sono la conferma che la “megalomania” che ci ha preso quando 20 anni fa abbiamo progettato e costruito il nuovo Live Club trova il suo appagamento in questi eventi, nel senso che il Live non solo può accogliere grandi concerti, ma soprattutto ha la capacità di seguire questo tipo di festival, una caratteristica che onestamente ancora oggi in Italia nessuno altro può fare. Nella zona di Milano il Live Club è credo terzo come capienza di pubblico, dopo l’Alcatraz e il Fabrique, ma nessuno dei club milanesi ha uno spazio esterno come il nostro e un’area backstage che può ospitare anche 10 band facendole sentire a casa, spazi per meet and greet con artisti, capacità logistiche di cambi palco anche complessi.

La storia del Metalitalia Festival tra l’altro è molto bella, perché anni fa avevamo approcciato una delle persone di punta del sito per avere consulenze riguardo i concerti metal da ospitare, e dopo dieci o quindici intuizioni giuste su band che riempivano il locale, gli dissi che secondo me stava buttando via il suo tempo nell’azienda di famiglia dove lavorava, e gli ho proposto di lavorare con noi. Fu una delle prime persone che assunsi per dargli una stabilità, cercando di offrire la possibilità di dare corpo alla sua passione. Questo percorso ci ha permesso di rafforzare tutta la programmazione metal e a un certo punto vedendo la potenza del portale di Metalitalia ho suggerito di provare a dare corpo alla passione di tutti e avere il coraggio di realizzare il Metalitalia Festival, che quest’anno festeggia la 13esima edizione e si è rivelata una scommessa vincente per tutte le persone che lavorano sul sito, e un bel momento per i fan del genere.

Posso chiederti il nome di chi è passato da Metalitalia al Live Club?

Si chiama Alessandro Corno, e oltre a lavorare con noi da qualche anno è anche diventato booker di MC2 Live, quindi di fatto è riuscito a coronare in maniera totale il suo sogno legato alla musica perché ad esempio ha seguito il concerto di Iron Maiden a San Siro e tanto altro. Lui è veramente la dimostrazione di quanto una passione, se viene sostenuta e indirizzata, possa diventare un valore concreto.

Ale è rimasto un nostro produttore e nonostante gli impegni è rimasto legato al Live Club, mentre alcune altre figure professionali si sono formate da noi e poi hanno preso il volo in tutta Italia, sostenute da noi. Questo è il tipo di legame che ci piace creare, e questo modo di fare è ciò che lega il Live Club a certi festival, al di là delle dinamiche economiche e al fatto che, come ti dicevo, comunque in tutta Italia è difficile trovare un club attrezzato per concerti con molte band e che si possa svolgere sia all’aperto che al chiuso.

Hai raccontato una bella storia, che spero tolga un po’ la tristezza data da Giuliano Palma. L’intervista sta andando lunghissima, ma ho ancora un paio di domande sul club e i suoi dintorni. Vorrei sapere cosa è successo al Kilometro 33, il locale esattamente accanto all’ingresso del Live che, se non ricordo male, fu inaugurato insieme al club e presentato come una sorta di “costola” con sala prove, piccolissima zona concerti e zona di ritrovo. Adesso è un locale abbandonato accanto a cui si passa quando si sta in fila per il Live, cosa è successo? E’ di vostra proprietà? Può tornare in vita? Alla fin fine i muri sono esattamente accanto al vostri.

E’ una storia lunga: quando costruimmo il nuovo Live l’amministrazione comunale di Trezzo ci fece una richiesta molto illuminata di costruire anche un CAG (Centro Aggregazione Giovanile) sul terreno che ci diedero. Devo specificare che la giunta comunale del tempo ci aiutò molto nell’individuare la zona in cui costruire il nuovo locale, ci aiutò sotto molto aspetti in cambio della costruzione di un polo di intrattenimento che andasse oltre la musica suonata la sera. Così nacque il KM33, che non era gestito da noi e che non è mai stato “nostro”, ma collaboravamo molto e organizzavamo corsi di formazione per professionisti che potessero poi lavorare da noi. C’era un corso per le luci, come fonico… tante persone che ora girano l’Italia sono nate professionalmente al KM33, e oltre a quello c’erano spazi per una ludoteca molto frequentata e per altri corsi non legati alla musica, e un’area feste.

Poi cosa ti devo dire, le amministrazioni comunali sono cambiate, i fondi per gestire un CAG si sono sempre più ridotti, e dopo cinque o sei cambi di giunta qualcuno ha smesso di interessarsi al destino del centro e i fondi sono semplicemente scomparsi. Tutto questo si inserisce in un cambio culturale che ho visto diffondersi, e anche se il KM33 non era un centro sociale ne aveva molte dinamiche, era un centro di aggregazione culturale e stiamo vedendo in questi anni quanti sgomberi e quante chiusure ci siano. Il KM33 è stato semplicemente lasciato morire, la sua gestione e proprietà non è nostra e anche se ora volessimo ristrutturarlo e assimilarlo al Live, i danni interni e l’incuria sono talmente importanti che richiederebbe un investimento troppo grosso.

Se posso fare una citazione, questa è una storia “molto italiana”, purtroppo. Grazie per la spiegazione. Ho un’ultima domanda, sempre forse un po’ tecnica e dedicata a chi frequenta spesso il Live Club. Mentre siamo in coda per entrare, oltre a vedere il KM33 in rovina, si nota anche un enorme giardino recintato, quasi semi-abbandonato, esattamente davanti alla porta di ingresso del club. Cos’è questo spazio “misterioso”?

Anche questa, se vogliamo, è una storia “molto italiana”. La giunta comunale che ci trovò gli spazi per il nuovo Live voleva trasformare quella zona industriale in un polo istituzionale e pieno di servizi: il Live Club, molti ristoranti, e una specie di torre in cui accentrare molti uffici comunali, che poi alle ore 17 avrebbero chiuso lasciando spazio al parcheggio per i concerti. Ecco, quella torre sarebbe dovuta sorgere esattamente davanti all’ingresso del Live, nell’area che adesso è rimasta recintata e preciso che non è abbandonata, ma in gestione ad un asilo che sta nel complesso di capannoni dietro al Live: la usano solo in Estate, quindi il resto dell’anno ha un aspetto un po’ meno vissuto.

Il progetto del polo amministrativo è stato abbandonato ma la proprietà è rimasta al Comune, e questo è il risultato: certamente lo spazio davanti all’ingresso potrebbe essere sfruttato meglio, ma ti dico che il collasso del progetto comunale ha anche lasciato un po’ a metà tutto il progetto per l’area. Stando in fila per l’ingresso al Live, avrai notato che c’è quasi una continuità con la piccola galleria commerciale in fondo, dove c’è il supermercato: ecco, nei piani iniziali la galleria sarebbe dovuta partire da lì e arrivare fino all’ingresso del Live, tutto al chiuso per non dare disagio a chi sta in fila, e ai lati ci sarebbero dovuti essere ristoranti o servizi vari. La tettoia sopra al nostro ingresso era una cosa solo provvisoria… ma eccola qui, è ancora al suo posto dopo 20 anni, e va bene così!