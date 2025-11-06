34K
35K
The Latest

3DOPes "Brutti figli di Lupacchiotta" esce il 15 novembre 2025

byDeka
6 Novembre 2025
No comments

Il 15 novembre 2025 esce Brutti figli di Lupacchiotta, secondo lavoro in studio dei 3DOPes. L’EP contiene due nuovi brani in cui il gruppo piacentino torna a usare l’ironia come chiave per raccontare, con disincanto e lucidità, il caos del presente.

Registrato al Rural Echoes Recording di Cremona, il disco segna un ritorno alle origini per la band, che ha scelto di dare nuova vita a due canzoni lasciate in sospeso nel periodo del primo album Devi tenerla di più.

I brani
La Brindata è un pezzo rapido e potente, dedicato a chi si sceglie la propria famiglia e impara a respirare anche in ambienti ostili. Il brano include una sezione di sax a cura di Paolo Griggi, che richiama ironicamente la celebre pubblicità Heineken, in un perfetto connubio tra convivialità e leggerezza.

Specchio magico affronta invece il tema dell’identità e della percezione, lasciando spazio a interpretazioni personali — proprio come un vero specchio magico. Alla voce e chitarra compare Andrea Ferdenzi dei Locksover, collaboratore e sostenitore del gruppo, accreditato come seconda voce.

L’EP
Brutti figli di Lupacchiotta raccoglie due brani sopravvissuti al tempo e alle trasformazioni interne della band, rinati grazie alla partecipazione di numerosi musicisti e organizzatori piacentini che hanno contribuito alla crescita del progetto.

Il titolo è un riferimento alla lupa capitolina, simbolo anche della città di Piacenza, reinterpretata come figura che ridà vita e futuro a queste canzoni: una piccola storia di rinascita, collaborazione e autoironia.

A proposito di ...
