3DOPes “Brutti figli di Lupacchiotta” esce il 15 novembre 2025

Il 15 novembre 2025 esce Brutti figli di Lupacchiotta, secondo lavoro in studio dei 3DOPes. L’EP contiene due nuovi brani in cui il gruppo piacentino torna a usare l’ironia come chiave per raccontare, con disincanto e lucidità, il caos del presente.

Registrato al Rural Echoes Recording di Cremona, il disco segna un ritorno alle origini per la band, che ha scelto di dare nuova vita a due canzoni lasciate in sospeso nel periodo del primo album Devi tenerla di più.

I brani

La Brindata è un pezzo rapido e potente, dedicato a chi si sceglie la propria famiglia e impara a respirare anche in ambienti ostili. Il brano include una sezione di sax a cura di Paolo Griggi, che richiama ironicamente la celebre pubblicità Heineken, in un perfetto connubio tra convivialità e leggerezza.

Specchio magico affronta invece il tema dell’identità e della percezione, lasciando spazio a interpretazioni personali — proprio come un vero specchio magico. Alla voce e chitarra compare Andrea Ferdenzi dei Locksover, collaboratore e sostenitore del gruppo, accreditato come seconda voce.

L’EP

Brutti figli di Lupacchiotta raccoglie due brani sopravvissuti al tempo e alle trasformazioni interne della band, rinati grazie alla partecipazione di numerosi musicisti e organizzatori piacentini che hanno contribuito alla crescita del progetto.

Il titolo è un riferimento alla lupa capitolina, simbolo anche della città di Piacenza, reinterpretata come figura che ridà vita e futuro a queste canzoni: una piccola storia di rinascita, collaborazione e autoironia.