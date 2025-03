3DOPes: il primo album!

Dalla scena punk rock piacentina arriva il primo album dei 3DOPes, band che gioca con le parole e con i suoni tanto quanto con l’attitudine DIY. Il nome? Un omaggio ironico ai tre DOP affettati piacentini, ma anche alla vita vissuta senza troppi filtri.

Il 15 marzo la band ha presentato “Devi tenerla di più” in una serata organizzata da Il Bastione, etichetta indipendente dell’alta Val Tidone.

Per raccontare l’album in modo originale, la band ha realizzato sei videoclip, pensati per essere visti in un ordine preciso che, pezzo dopo pezzo, costruisce una storia. Non un concept album, ma un vero concept videoclip.

L’album è disponibile anche in download, ma per averlo bisognerà supportare il progetto: verrà distribuito tramite un link a offerta libera, accompagnato da un poster fatto a mano.

Qua i video: