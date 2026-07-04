4 luglio 1976: i Clash salgono sul palco per la prima volta

Il 4 luglio 1976, in una piccola sala sul retro del Black Swan di Sheffield, si consuma uno degli eventi più importanti nella storia del punk rock britannico. Davanti a una cinquantina di persone, The Clash tengono il loro primo concerto, aprendo il live dei già lanciatissimi Sex Pistols.

Sono passati appena tre mesi da quando Joe Strummer aveva deciso di lasciare i 101ers, dopo aver assistito proprio a un concerto dei Sex Pistols. Quella serata gli aveva fatto capire che il pub rock apparteneva ormai al passato e che stava nascendo qualcosa di completamente nuovo.

Sul palco del Black Swan i Clash non hanno ancora la formazione destinata a entrare nella leggenda. Accanto a Strummer ci sono Mick Jones, Paul Simonon, il batterista Terry Chimes e il chitarrista Keith Levene, che lascerà il gruppo poche settimane dopo per poi fondare, insieme a John Lydon, i Public Image Ltd.

Il concerto è tutt’altro che perfetto. Lo stesso Strummer ricorderà anni dopo un divertente episodio durante l’esecuzione di Listen: il bassista Paul Simonon, paralizzato dall’emozione, continuò a salire lungo la linea di basso senza fermarsi, facendo scoppiare a ridere il resto della band prima ancora che il pezzo iniziasse davvero.

Secondo Mick Jones, quella sera nel pub c’erano “una cinquantina di persone e solo un paio di punk”. Ma proprio in quei piccoli concerti si stava formando una scena destinata a esplodere nel giro di pochi mesi.

La scaletta, ricostruita solo parzialmente, comprendeva brani come Listen, Protex Blue, una versione di Pressure Drop dei Maytals, Rabies (From the Dogs of Love) ereditata dai 101ers e Ooh Baby Ooh (It’s Not Over), scritta da Mick Jones ai tempi dei London SS.

Purtroppo non esistono registrazioni audio o video conosciute di quella storica esibizione. Rimane però il valore simbolico di una serata che segnò l’inizio del percorso della band che sarebbe poi stata definita “The Only Band That Matters”.

Cinquanta anni dopo, quel piccolo concerto in un pub di Sheffield resta uno dei momenti fondativi della storia del punk rock.