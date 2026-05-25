“40 Years Of Fucking Up”: nuovo pezzo online per i NOFX

Tornano i NOFX, discograficamente parlando, e lo fanno con un nuovo singolo autocelebrativo intitolato 40 Years Of Fucking Up.
Il pezzo non è altro che la colonna sonora dell’ omonimo documentario in uscita negli Stati Uniti, oltreché una delle 26 tracce dell’LP che la Fat Wreck Chords farà uscire a fine agosto.
Il disco includerà due brani inediti — “40 Years of Fuckin’ Up” e “We Did It Our Way” — insieme a 6 tracce rare e mai pubblicate prima, tra cui “Secret Society (Demo)”, “On The Road (Demo)” e una cover di “La Bamba”.
Questa la tracklist:
NOFX – 40 Years Of Fuckin’ Up
2. NOFX – Drugs Are Good
3. NOFX – Lazy
4. NOFX – On the Road (recorded in Omaha in 1986)
5. NOFX – We’re Bros
6. NOFX – Separation of Church and Skate
7. NOFX – La Bamba
8. NOFX – Linoleum (live)
9. NOFX – Suits and Ladders
10. NOFX – Secret Society (demo)
11. NOFX – We Called It America
12. Punk Rock Cliché (acoustic)
13. NOFX – Fermented and Flailing
14. NOFX – NOFX (live 10/4/24)
15. NOFX – We Did It Our Way (live 10/6/24)
16. Fat Mike – Type One American Errorist
17. Fat Mike – Medio-Core
18. Fat Mike – Wore Out The Soles Of My Party Boots
19. Fat Mike – Where’s My Slice redux
20. Fat Mike – The Desperation’s Gone
21. Fat Mike – Herojuana in F Major
22. Fat Mike – Fair Leather Friends
23. Fat Mike – Kids Of The K-Hole
24. Fat Mike – Generation Z in Z# Minor
25. Fat Mike – I’m A Rat
26. Fat Mike – And Now We’re Gone