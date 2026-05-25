“40 Years Of Fucking Up”: nuovo pezzo online per i NOFX

byMatteo Paganelli
25 Maggio 2026
Tornano i NOFX, discograficamente parlando, e lo fanno con un nuovo singolo autocelebrativo intitolato 40 Years Of  Fucking Up.

Il pezzo non è altro che la colonna sonora dell’ omonimo documentario in uscita negli Stati Uniti, oltreché una delle 26 tracce dell’LP che la Fat Wreck Chords farà uscire a fine agosto.

 

 

Qui tutti i dettagli

Il disco includerà due brani inediti — “40 Years of Fuckin’ Up” e “We Did It Our Way” — insieme a 6 tracce rare e mai pubblicate prima, tra cui “Secret Society (Demo)”, “On The Road (Demo)” e una cover di “La Bamba”.

Questa la tracklist:

NOFX – 40 Years Of Fuckin’ Up

2. NOFX – Drugs Are Good

3. NOFX – Lazy

4. NOFX – On the Road (recorded in Omaha in 1986)

5. NOFX – We’re Bros

6. NOFX – Separation of Church and Skate

7. NOFX – La Bamba

8. NOFX – Linoleum (live)

9. NOFX – Suits and Ladders

10. NOFX – Secret Society (demo)

11. NOFX – We Called It America

12. Punk Rock Cliché (acoustic)

13. NOFX – Fermented and Flailing

14. NOFX – NOFX (live 10/4/24)

15. NOFX – We Did It Our Way (live 10/6/24)

16. Fat Mike – Type One American Errorist

17. Fat Mike – Medio-Core

18. Fat Mike – Wore Out The Soles Of My Party Boots

19. Fat Mike – Where’s My Slice redux

20. Fat Mike – The Desperation’s Gone

21. Fat Mike – Herojuana in F Major

22. Fat Mike – Fair Leather Friends

23. Fat Mike – Kids Of The K-Hole

24. Fat Mike – Generation Z in Z# Minor

25. Fat Mike – I’m A Rat

26. Fat Mike – And Now We’re Gone

