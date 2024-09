45 anni fa veniva scattata l’iconica foto di LONDON CALLING

Oggi, 45 anni fa, veniva scattata l’iconica foto usata sulla copertina dell’album London Calling dei Clash.

La foto è stata scattata il 20 settembre 1979 al Palladium di New York City da Pennie Smith, che inizialmente si era opposta ad usarla perchè troppo sfocata, ma fu convinta da Joe Strummer a cambaire idea.

La cover ispirata alla copertina del primo disco di Elivs Presley, ritrae Paul Simonon che distrugge il basso per la frustrazione quando , quella sera scopri che i buttafuori non permettevano al pubblico di alzarsi dai loro posti .