Uscirà per Cursed Blessing Records il 7″ solista di Russ Rankin.

Il frontman dei californiani Good Riddance non ha annunciato né il titolo del 45 giri (presumubilmente sarà un s/t), né la data di uscita (limitandosi a un “out on fall 2021“).

Il 45 giri conterrà 3 tracce, mentre 4 saranno nella versione digitale.

Restate sintonizzati per ulteriori news su questa uscita.

Cursed Blessings (@cursedblessingsrecords) • Foto e video di Instagram