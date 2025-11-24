Negazione, ancora disponibile “Il giorno del sole”

È di nuovo disponibile Il giorno del sole, il cofanetto dedicato ai Negazione che raccoglie un CD audio e un volume di 64 pagine. Il progetto, sviluppato con il contributo diretto dei membri storici Guido “Zazzo” Sassola, Roberto “Tax” Farano e Marco Mathieu, propone un racconto accessibile alle nuove generazioni, restituendo in forma semplice il clima artistico e umano che ha segnato uno dei gruppi più rappresentativi dell’hardcore italiano.

Il CD contiene Condannati a morte nel vostro quieto vivere e Lo spirito continua, considerati i lavori più significativi della band, insieme al brano Il giorno del sole. Il cofanetto include anche un libro realizzato a più mani dai musicisti, dedicato a Fabrizio e Marco, con design a cura di Deemo.

Il volume non si propone come una storia completa dei Negazione, ma come un racconto degli anni compresi tra l’autunno 1984 e l’inverno 1988, periodo in cui la band definì il proprio linguaggio: un collettivo umano e musicale che fuse suono, stile, affinità e vita quotidiana, proiettandosi da Torino verso un’attività intensa fatta di concerti, progetti e nuove idee.

Il cofanetto è ordinabile direttamente presso l’editore con spedizione gratuita e pagamenti tramite PayPal o bonifico. Disponibile anche presso ShaKe in via Ingegnoli 13 a Milano, oppure online su lafeltrinelli.it e ibs.it. Amazon segnala invece copie limitate e tempi di consegna più lunghi.