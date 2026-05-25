666 a Feudalesimo e Libertà: il punk-metal degli 883 conquista tutti (report 16 Maggio 2026)

Sono sicuro che può sembrare strano trovare su Punkadeka la recensione del concerto di un gruppo che suona cover degli 883 su base metal, ma questo è precisamente il risultato di una band che si è costruita abbastanza street credibility per poter fare quel che vuole e ottenere consensi. I 666 sono i Plakkaggio con un batterista diverso, hanno registrato un solo disco (“Perché in fondo lo squallore siamo noi”) oltre dieci anni fa e per molto tempo non hanno suonato dal vivo, ed è bastato questo per farli entrare nel culto. L’anno scorso sono tornati a calcare i palchi (con un concerto in apertura a Bull Brigade e Giancane), e oggi un contesto come l’Adunata di Feudalesimo E Libertà è perfetto per sfoggiare la loro potenza. L’atteggiamento è quello punk di chi fa e suona quel che gli pare, e se non piace pazienza.

Il punto, invece, è che piace: sono piuttosto sicuro che moltissimi dei presenti ad un Live Club soldout (grazie agli headliner Nanowar Of Steel) avevano forse solo sentito nominare i 666, ma a fine concerto credo che chiunque abbia voluto comprarsi il loro cd e sia andato a casa ad ascoltarseli in streaming.

Suonano un’ora piena facendo impazzire veramente chiunque, anche tutti gli insospettabili come un gruppo di metallari pelati ed enormi che sembravano sul punto di piangere urlando “La dura legge del gol”, ed era tutto un “oh noooo suonano anche questa” dopo l’altro, mentre dal palco arrivavano versioni leggermente modificate di “Sei un mito” (“Io mi fermo a prendere una siringa perché / Voglio festeggiare questa figata con te” cambia in maniera favolosa il significato della canzone, e ovviamente ci sono “Gli anni a muso duro, punk & skin / I 501 come jeans / Gli anni dei Colonna e i gruppi Oi! / Gli anni del tranquillo siam qui noi” per I Nostri Anni) o l’inno generazionale maideniano “Hanno ucciso Paul Di’Anno”, seguita da “Con un deca” suonata sulla base di “The Trooper”.

Se la punk police è dubbiosa sull’operato, basta prendere il testo NON modificato di Tieni Il Tempo, e immaginarlo cantato da chi ha un animo ribelle.

“Non c’è storia in questa città

Nessuno si diverte e mai si divertirà

Lascia perdere tutta questa gente

E non credere: di te non gli importa niente

Sono sempre pronti a giudicare tutto quello che fai

Come ti vesti e con chi ti incontrerai

Ma non te la prendere loro sono fatti cosi

Devi solo credere che un giorno te ne andrai di qui

Scedi nella strada e butta fuori quello che hai

Fai partire il ritmo quello giusto

Datti una mossa e poi

Tieni il tempo!”

Se non li conoscete, dai, cliccate sul video qui sotto senza troppa paura. Sono i Plakkaggio, dopotutto. Un po’ come una droga di passaggio che ti porta dall’OI! al metal al black metal agli 883. Ha tutto senso, e dal vivo è anche meglio – guardatevi un concerto, se passerà dalle vostre parti.

PS: sì, hanno suonato con due bassisti.

PS2: no, non recensirò su queste pagine il resto dei concerti dell’Adunata di Feudalesimo e Libertà, volevo solo parlare dei 666 perché erano la carta jolly del festival e son stati clamorosi. Se volete veder foto di Nanowar, Pino Scotto, Bardomagno potete trovarle qui.