7YEARS e SPLINTERA di spalla a STRUNG OUT

Maggio è fin troppo lontano, quindi eccoci a ingannare l’attesa con una sorpresa bella elettrica. Hellfire Booking Agency annuncia i 7Years a Firenze e gli Splintera a Milano!

Fra gli esponenti più prorompenti ed esplosivi del punk hardcore italiano ben oltre i confini europei, i 7Years si sono distinti fino in Giappone per un sound di vecchio stampo travolgente e infiammato e presenze sceniche infervorate. Lezioni assorbite fin nel DNA di Good Riddance, No Use For A Name e Lagwagon, i 7Years han tenuto testa a colossi internazionali come Bad Religion, Shelter e Pennywise, uscendone più determinati e incisivi che mai. Non solo: stanno finalmente lavorando alla preproduzione del prossimo album!

Catapultati sotto i riflettori dall’underground veronese, gli Splintera hanno avuto innumerevoli occasioni per spazzar via il panorama italiano con frenesia ed energia da vendere dalla loro formazione nel 2019. Matrice punk rock californiana segnata dalla velocità e dall’intensità dell’hardcore melodico, gli Splintera hanno sbaragliato band del calibro di A Wilhelm Scream, Stick To Your Guns e Zebrahead, asserendosi come una delle proposte punk rock più interessanti della nostra scena.

I 7Years faranno la festa agli Strung Out a Firenze, mentre gli Splintera si occuperanno di decimare Milano. Stiamo già scalpitando!

02 MAGGIO 2025 | VIPER CLUB, FIRENZE

Via Pistoiese, 309/4, 50145 Firenze

Con Belvedere e 7Years

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1665756361031960/