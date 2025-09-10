34K
31K
84 Days, il nuovo progetto di Randy Bradbury (Pennywise) e Cameron Webb

byDeka
10 Settembre 2025
No comments

Randy Bradbury, storico bassista dei Pennywise, e il produttore Cameron Webb (vincitore di un Grammy) lanciano un nuovo progetto musicale: 84 Days. La band pubblicherà l’omonimo album di debutto il 7 novembre 2025, distribuito a livello internazionale da Double Helix Records, con SBÄM Records per l’Europa e Pee Records per Australia, Nuova Zelanda e Giappone.

Il disco vede la partecipazione di musicisti di primissimo piano della scena punk e rock: alla batteria Adrian Young dei No Doubt, mentre alla chitarra figura anche Warren Fitzgerald dei The Vandals.

Come primo assaggio è già disponibile il videoclip di Mockingbird Brains, singolo che anticipa il debutto. Sul processo creativo, Bradbury ha dichiarato:

«Tutto il percorso è stato puro divertimento. Fare musica è ciò che amo, e registrare questo album è stato di per sé una ricompensa. Dire che sono soddisfatto del risultato è riduttivo».

La band non si fermerà al disco in studio: per i primi concerti, Bradbury e Webb hanno arruolato Eric Sandin dei NOFX, promettendo di portare presto il nuovo materiale dal vivo.

L’album 84 Days è già disponibile al pre-save e pre-order su ffm.bio/84days

Uscita del debut album il 7 novembre per Double Helix e SBÄM Records

